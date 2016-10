Schelling will Finanzmarktaufsicht evaluieren

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ist mit den Auswirkungen der neuen europäischen Aufsichtsarchitektur für die Finanzindustrie nicht zufrieden und fordert eine Evaluierung ihrer Mittel und Regeln. Schelling spricht sich nicht nur für eine stärkere Trennung von Regulierung und Aufsicht aus, sondern auch für geringere Aufsichtskosten.

Ressourcen auf- statt abgebaut

Eine qualitativ hochwertige Regulierung sei eine absolute Notwendigkeit, um das Vertrauen der Investoren und Sparer wiederzuerlangen und die Finanzstabilität zu sichern, betont der Finanzminister in einem Ministeriumspapier. Durch die neue europäische Aufsichtsstruktur sei aber nirgends eingespart worden. Die Aufsichten sowohl in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch in den Mitgliedsstaaten hätten Ressourcen auf- statt abgebaut.

Die Anzahl der Rechtsnormen, die pro Jahr erlassen werden, habe sich seit 2009 mehr als verdoppelt. Rechne man alles zusammen - Verordnungen, Richtlinien, Standards und Leitlinien - komme man schnell auf über 1.800 Rechtsnormen, die zur Regulierung der Finanzindustrie in den letzten Jahren neu dazugekommen seien, heißt es im Papier. Da sei es nicht verwunderlich, wenn sich sowohl Aufsicht als auch die beaufsichtigten Institute überfordert fühlten. Gleichzeitig dürfe man die Ursache für die vielen Regulierungen nicht vergessen, Ursachen, die den Steuerzahler viele Milliarden gekostet hätten.