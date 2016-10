Liveinterview mit Harald Vilimsky

Der Weltklimavertrag von Paris stand heute vor einer wichtigen Schwelle: Im EU-Parlament wurde darüber abgestimmt, ob der Vertrag ratifiziert werden soll. Die Parlamentarier haben mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt. Lediglich 38 Neinstimmen gab es, darunter auch vier von FPÖ-Mandataren. Dazu ist Harald Vilimsky, FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, aus Straßburg zugeschaltet.

Leichte Annäherung beim Thema Mindestsicherung

Noch keine Einigung, aber man sei auf einem guten Wege, hieß es nach der Landeshauptleutekonferenz. Wie gut der Weg tatsächlich ist, haben sich Ulla Kramar-Schmid und Stefan Daubrawa angesehen.

Kanada über CETA-Widerstand verwundert

Kanzler Kern wird morgen nach Brüssel reisen, um mit EU-Kommissionspräsident Juncker letzte Details zum Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) zu klären. Der kanadische Botschafter in Wien verteidigt im ZIB2-Interview das Freihandelsabkommen, auch Kanada wolle sein Gesundheits- und Sozialsystem schützen. Warum der kanadische Botschafter in Wien von den Widerständen in Österreich „persönlich überrascht“ ist, hat er Sonja Sagmeister erzählt.

Kolumbien nach dem Nein zum Friedensvertrag

Am Sonntag hatten die Kolumbianer dem Friedensvertrag mit der FARC – überraschend - eine knappe Absage erteilt. Die Gegner kritisierten vor allem den Strafnachlass für die Rebellen und die künftige politische Beteiligung der FARC. Gemeinsam mit den Gegnern des Vertrages und den FARC-Rebellen soll das Abkommen nachjustiert werden. Ein schwieriges Unterfangen, berichtet Ernst Kernmayer

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild