Kim Kardashian befreite sich nach Überfall selbst

Das amerikanische TV-Sternchen Kim Kardashian hat sich nach einem Überfall in einem Hotel in Paris selbst von ihren Fesseln befreit und Hilfe geholt. Zunächst hatten die Polizisten geglaubt, eine Mitarbeiterin Kardashians habe Alarm geschlagen.

Tatsächlich habe die 35-Jährige, die von den Tätern im Bad des Hotelzimmers eingesperrt worden sei, selbst ihre Fesseln lösen können. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP heute Abend unter Berufung auf einen Ermittler der Polizei.

In der Nacht auf gestern seien um 2.30 Uhr fünf Männer mit Polizeijacken bekleidet in das Hotel eingedrungen. Zwei von ihnen seien dann in Kardashians Zimmer eingedrungen und schließlich mit Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro geflüchtet. Zuvor hatten sie Kardashian mit Klebeband an Armen und Beinen gefesselt und geknebelt. Kardashian habe die Fesseln jedoch lösen können und um 2.56 Uhr ihren Leibwächter Pascal Duvier angerufen, der ihre Schwester in ein Nachtlokal begleitet hatte. Von dem Überfall gebe es keine Bilder von irgendwelchen Überwachungskameras, sagte der Ermittler.