Chemie-Nobelpreisträger werden bekanntgegeben

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm gibt morgen die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist wie im Vorjahr mit acht Millionen Schwedischen Kronen (832.000 Euro) dotiert.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die in den USA tätigen Biochemiker Paul Modrich und Aziz Sancar sowie den in Großbritannien arbeitenden Schweden Tomas Lindahl. Sie fanden auf molekularer Ebene heraus, wie Zellen beschädigtes Erbgut (DNA) reparieren. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.