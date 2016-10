Geberkonferenz sammelt Milliardenhilfe für Afghanistan

Die internationale Geberkonferenz für Afghanistan geht morgen in Brüssel in die entscheidende Phase. Spitzenvertreter aus rund 70 Ländern wollen dabei ein neues Unterstützungspaket für den afghanischen Staat und seine Bürger schnüren.

Am Ende des Tages sollen Hilfszusagen stehen, die zumindest annähernd dem bisherigen Niveau entsprechen.

Vier Mio. Euro aus Österreich

Zuletzt hatte die internationale Gemeinschaft für einen Vierjahreszeitraum rund 16 Milliarden US-Dollar (rund 14 Mrd. Euro) zur Verfügung gestellt. Das neue Hilfspaket soll den zivilen Finanzbedarf Afghanistans von 2017 bis Ende 2020 abdecken. Österreich will für 2017 vier Millionen an bilateraler Hilfe zur Verfügung stellen, hieß es aus dem Außenministerium, Deutschland sagte bis 2020 bis zu 1,7 Milliarden zu. Die EU stellte 200 Millionen Euro bis 2019 in Aussicht.

Die EU-Mitgliedsstaaten knüpfen die Hilfen jedoch an weitere Reformen im Bürgerkriegsland sowie Kabuls Kooperationsbereitschaft bei der Flüchtlingsrücknahme. Im Rahmen der Konferenz soll es auch weitere Gespräche über ein konkretes Abkommen geben, bereits am Sonntag hatten beide Seiten eine politische Vereinbarung unterzeichnet.

Zur den Gesprächen in Brüssel werden unter anderen US-Außenminister John Kerry, sein deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier sowie der afghanische Präsident Ashraf Ghani erwartet. Aus Österreich nimmt der Sektionsleiter für Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium, Peter Launsky-Tieffenthal, teil.