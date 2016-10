USA prüfen nach Bruch mit Russland Alleingänge in Syrien

Die USA prüfen nach dem Bruch mit Russland auch ein unilaterales Vorgehen in der Syrien-Krise. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington erklärte heute, die US-Regierung berücksichtige gegenwärtig eine ganze Reihe von möglichen Vorgehensweisen. Darunter seien diplomatische, militärische, geheimdienstliche und wirtschaftliche Maßnahmen.

„Wir prüfen immer die unilateralen Optionen, wenn wir mit einer Situation wie der in Syrien konfrontiert sind“, sagte der Sprecher. Allerdings werde auch die Zusammenarbeit mit den Staaten der Syrien-Unterstützergruppe besprochen.

Beratungen in Berlin

Am Vortag hatten die USA die Gespräche mit Russland über die Umsetzung einer Feuerpause mit dem Vorwurf abgebrochen, Russland halte sich nicht an seine Zusagen. Russland wies das zurück. Die Regierungen von den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland wollen morgen in Berlin über das weitere Vorgehen in der Syrien-Krise abstimmen.

Russland stationiert Luftabwehrsystem in Tartus

Russland hat auf seiner Marinebasis im syrischen Tartus unterdessen ein Luftabwehrsystem stationiert. Das Raketenabwehrsystem vom Typ S-300 sei in die westsyrische Stadt am Mittelmeer gebracht worden, erklärte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Dabei handle es sich um ein „reines Abwehrsystem“, das niemanden bedrohe, betonte der Sprecher. Es diene lediglich dazu, die Sicherheit der Basis in Tartus zu gewährleisten.

Russland hatte im November vergangenen Jahres bereits Abwehrsysteme vom Typ S-400 auf seinem Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim stationiert. Diese sollten die Sicherheit der russischen Kampfflugzeuge in Syrien gewährleisten, hieß es damals aus dem Kreml.