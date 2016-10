EU ratifizierte Weltklimavertrag

Die EU hat den Weltklimavertrag ratifiziert. Nachdem das Europaparlament zu Mittag den Weg frei gemacht hatte, stimmten die EU-Staaten in einem letzten, rein formalen Schritt ebenfalls zu.

Das teilte das EU-Vorsitzland Slowakei heute Abend in Brüssel mit. Die nötigen Dokumente sollen am Freitag in New York den Vereinten Nationen übergeben werden. „Wir können alle gemeinsam stolz auf diese Leistung sein“, sagte der slowakische Umweltminister Laszlo Solymos.