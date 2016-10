Waffenstillstand mit FARC bis Monatsende verlängert

Nach dem Scheitern des Referendums über den Friedensvertrag in Kolumbien hat Präsident Juan Manuel Santos die Waffenruhe mit der linken Guerillaorganisation FARC bis zum 31. Oktober verlängert. „Ich hoffe, bis dahin können wir das Abkommen konkretisieren und den Konflikt beilegen“, sagte der Staatschef gestern. Zuvor hatten die Rebellen angekündigt, vorerst an dem Waffenstillstand festzuhalten.

Bereits im August hatten die Regierung und die FARC einen beidseitigen Waffenstillstand geschlossen. Er galt allerdings nur bis zum Zeitpunkt des Referendums. Wegen des negativen Votums wurde der Waffenstillstand nun verlängert.

Präsident bespricht sich mit Vorgänger

Am Sonntag hatten die Kolumbianer den Friedensvertrag mit den FARC in dem Plebiszit überraschend abgelehnt. Die Gegner kritisierten vor allem die Strafnachlässe für die Guerilleros und die geplante politische Beteiligung der FARC. Um das Abkommen noch zu retten, muss nun nachverhandelt werden.

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos will mit seinem Vorgänger Alvaro Uribe über das weitere Vorgehen beraten. Die beiden Politiker kommen heute zu Beratungen im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Bogota zusammen, wie Santos Büro mitteilte. Zuvor wird Santos demnach noch Ex-Präsident Andres Pastrana treffen. Uribe und Pastrana sind entschiedene Gegner des Friedensvertrags, den Regierung und Rebellen nach jahrelangen Verhandlungen in Havanna geschlossen hatten.