Diane James gibt Rücktritt bekannt

18 Tage nach ihrer Nominierung zur neuen Chefin der rechtspopulistischen britischen Partei UKIP wirft Diane James auch schon wieder die Flinte ins Korn. Die Nachfolgerin des „Brexit“-Kampagnisierers Nigel Farage machte dafür persönliche Gründe geltend, deutete aber mangelnden Rückhalt in der Partei als mindestens ebenso gewichtigen Grund für den Rücktritt an. Damit ist wohl auch Farage selbst gemeint, mit dem sie Seite an Seite im Europaparlament sitzt.

Lesen Sie mehr …