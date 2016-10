Nena auf erster US-Tournee

Mehr als 30 Jahre nach dem Erfolg von „99 Luftballons“ auch in Amerika hat die deutsche Sängerin Nena (56) ihre Fans erstmals mit Konzerten in den USA begeistert.

„Danke euch so sehr, dass ich die Chance bekommen habe, in dieser wunderbaren Stadt zu spielen“, sagte Nena gestern Abend (Ortszeit) nach einem rund 90-minütigen Auftritt in New York. „Amerika bedeutet den Deutschen viel, besonders wenn man Musik macht.“

Zuvor war die Sängerin während ihrer Minitournee bereits in San Francisco und Los Angeles aufgetreten, allerdings waren alle drei Konzerte nicht ausverkauft. Es waren Nenas erste US-Auftritte - und das, obwohl es „99 Luftballons“ 1983 auf Platz zwei der US-Charts geschafft hatte und bis heute zu den bekanntesten deutschsprachigen Songs in den USA gehört.