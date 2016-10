Hongkonger Studentenführer in Thailand festgenommen

Der Hongkonger Studentenführer Joshua Wong ist in Thailand festgenommen worden. Er war 2014 einer der Wortführer der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Gestern Abend wurde er nach seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen von Bangkok in Gewahrsam genommen, wie der thailändische Aktivist Netiwit Chotipatpaisal mitteilte.

Wong wollte in Thailand an einer Veranstaltung zum 40. Jahrestag der blutigen Niederschlagung von Studentenprotesten 1976 teilnehmen. Ein Vertreter der thailändischen Einwanderungsbehörde bestätigte seine Festnahme. Warum Wong die Einreise verweigert wurde, sagte er allerdings nicht. Wong soll den Angaben zufolge noch heute ausgewiesen und nach Hongkong zurückgeschickt werden.

Wong ist das bekannteste Gesicht der Hongkonger Demokratiebewegung, die 2014 mit Protesten gegen die chinesische Führung ihren Anfang genommen und zeitweise Zehntausende Menschen auf die Straße gebracht hatte. In diesem Jahr gründete er zusammen mit anderen Aktivisten der Regenschirmbewegung eine eigene Partei.