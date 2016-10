Tödliche Explosion in Böllerwerkstatt: Verfahren beginnt

Heute beginnt in Graz der Prozess nach der tödlichen Böllerexplosion in Kapfenstein im November 2014. Der Hauptangeklagte soll zusammen mit Bekannten eine illegale Böllerproduktion in Privathäusern aufgezogen haben.

