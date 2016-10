Air Berlin bestätigt Gespräche mit Tui

Die in der Krise steckende deutsche Fluglinie Air Berlin verhandelt mit ihrem Großaktionär, der Emirate-Fluglinie Etihad, und dem deutschen Touristikkonzern Tui über eine Zusammenlegung des Air-Berlin-Touristikgeschäfts in einem neuen Verbund.

Das teilte die angeschlagene Fluglinie heute in Berlin mit und bestätigte damit entsprechende Berichte aus der Vorwoche. „Dieser Airline-Verbund könnte zu einer Kombination des derzeitigen touristischen Geschäfts der Air-Berlin-Gruppe mit 35 Flugzeugen (...) und der deutschen Tuifly führen“, so Air Berlin.

Bis zu 1.200 Mitarbeiter müssen gehen

Die Fluglinie hatte erst vergangene Woche bekanntgegeben, dass sie bis zu 1.200 Mitarbeiter entlassen und einen Teil ihrer Flotte an die Lufthansa abgeben will. Lufthansa will bis zu 40 Flugzeuge der zweitgrößten deutschen Airline samt Besatzungen für sechs Jahre mieten. Der Großteil soll für die Billigtochter Eurowings fliegen, wie Lufthansa damals mitteilte.

Air Berlin will sich auf das Kerngeschäft mit einer Flotte von 75 Maschinen von den beiden Drehkreuzen Berlin und Düsseldorf aus konzentrieren. Auch damals hieß es, das Touristikgeschäft mit 35 Flugzeugen soll in einem eigenen Geschäftsbereich zusammengefasst werden mit dem Ziel, strategische Optionen zu prüfen.