Übersetzerin Anita Raja bestätigt: „Bin Elena Ferrante“

Die italienische Übersetzerin Anita Raja hat laut italienischen Medienberichten bestätigt, dass sie sich hinter dem Pseudonym Elena Ferrante verbirgt. Auf Twitter schrieb Raja, sie sei die Autorin des Bestsellers „Meine geniale Freundin“. Das werde jedoch nichts an der Beziehung zu den Lesern ihrer Büchern ändern.

„Ich werde nicht in Ferrantes Namen antworten. Ich werde nicht auf Fragen zum Buch antworten“, schrieb Raja auf Twitter. Jetzt, wo das Geheimnis um ihre Identität gelüftet worden sei, bitte sie darum, weiterhin in Ruhe schreiben zu können. Raja kritisierte die Art und Weise, mit der die Identität Elena Ferrantes geklärt worden sei.

Journalist deckte Identität auf

Der italienische Enthüllungsjournalist Claudio Gatti hatte in der Sonntagsbeilage der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ geschrieben, hinter dem Pseudonym verberge sich Raja, die als freie Übersetzerin für den italienischen Verlag Edizioni e/o arbeitet, in dem Ferrantes Werke erscheinen.

Seit dem Riesenerfolg der englischen Ausgabe der Tetralogie hätten sich die Zahlungen an Raja vervielfacht, was mit der Tätigkeit als Übersetzerin nicht zu erklären sei. Raja ist Ehefrau des bekannten italienischen Schriftstellers Domenico Starnone. Die Neapel-Tetralogie erschien in Italien zwischen 2011 und 2014 unter dem Titel „L’amica geniale“. In deutscher Übersetzung kam der erste Band heuer auf den Markt.