EU veröffentlicht Abschiebevereinbarung mit Afghanistan

Die Europäische Union hat die bisher unter Verschluss gehaltene Abschiebevereinbarung mit der afghanischen Regierung veröffentlicht. Aus dem gestern Abend online gestellten Dokument geht hervor, dass es die EU-Staaten künftig deutlich einfacher haben werden, abgelehnte Asylwerber aus Afghanistan in ihre Heimat zurückzuschicken.

Kritik von Menschenrechtlern

Die Regierung in Kabul sagt dafür unter anderem die schnelle Ausstellung von Reisedokumenten zu. Auf dem Flughafen in Kabul soll sogar der Bau eines speziellen Terminals für „Abschiebeflüge“ geprüft werden. Die EU verpflichtet sich im Gegenzug, sämtliche Reisekosten zu tragen und Reintegrationsprogramme zu finanzieren.

Das Dokument war am Wochenende unterzeichnet, aber von der EU zunächst als „nicht zur Veröffentlichung bestimmt“ eingestuft worden. Menschenrechtler kritisieren Abschiebungen nach Afghanistan wegen der Sicherheitslage in dem Land als verantwortungslos und unmenschlich. Mit der Unterzeichnung des Abkommens erfüllte die Regierung in Kabul nach Angaben von Diplomaten eine Voraussetzung für neuen Hilfszusagen der EU-Staaten.

Geberkonferenz sammelt Milliarden

Die internationale Geberkonferenz für Afghanistan geht heute in Brüssel in die entscheidende Phase. Spitzenvertreter aus rund 70 Ländern wollen dabei ein neues Unterstützungspaket für den afghanischen Staat und seine Bürger schnüren. Am Ende des Tages sollen Hilfszusagen stehen, die zumindest annähernd dem bisherigen Niveau entsprechen.

Zuletzt hatte die internationale Gemeinschaft für einen Vierjahreszeitraum rund 16 Milliarden Dollar (rund 14 Mrd. Euro) zur Verfügung gestellt. Das neue Hilfspaket soll den zivilen Finanzbedarf Afghanistans von 2017 bis Ende 2020 abdecken. Österreich will für 2017 vier Millionen an bilateraler Hilfe zur Verfügung stellen, hieß es aus dem Außenministerium, Deutschland sagte bis 2020 bis zu 1,7 Milliarden zu. Die EU stellte 200 Millionen Euro bis 2019 in Aussicht.

US-Soldat bei Explosion getötet

Bei der Explosion eines Sprengsatzes in Afghanistan starb indes ein amerikanischer Soldat. Das teilte die NATO-Mission „Resolute Support“ (RS) mit. Der Soldat sei in der Provinz Nangarhar auf Patrouille mit afghanischen Streitkräften gewesen, als der Sprengsatz explodiert sei.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums handelte es sich um eine Anti-Terror-Operation. Nangarhar ist die Hauptbasis der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan. Viele der IS-Kämpfer sind ehemalige Mitglieder der pakistanischen Taliban-Dachorganisation Tehrik-e Taliban (TTP). Der IS will auf afghanischem und pakistanischem Staatsgebiet eine neue Provinz etablieren, die Khorasan-Provinz.