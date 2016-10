Bill Clinton kritisiert „Obamacare“

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat seine Frau, die aktuelle demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, mit Kritik an der von den Demokraten in den vergangenen Jahren vorangebrachten Reform des Gesundheitssystems in Schwierigkeiten gebracht.

Bill Clinton sagte bei einem Wahlkampfauftritt in Flint im Bundesstaat Michigan, das unter dem demokratischen Präsidenten Barack Obama eingeführte Krankenversicherungssystem („Obamacare“) sei „die verrückteste Sache der Welt“. Dabei erwähnte er auch, dass die Reform für Millionen von US-Bürgern Verbesserungen mit sich brachte. Zugleich kritisierte er aber, dass Kleinunternehmer, deren Einkommen knapp über der Zuschussgrenze liegen, tiefer in die Tasche greifen müssten.

„Mit Hillary durch die Hölle gegangen“

Als Hillary Clinton auf die Debatte über das Gesundheitssystem angesprochen wurde, sagte sie, sie wolle „Obamacare“ verbessern. „Ich habe schon gesagt, dass wir dass, was kaputt ist, in Ordnung bringen müssen - und das behalten werden, was funktioniert.“

Fünf Wochen vor der Wahl von Obamas Nachfolger zeigte sich der republikanische Kandidat und Widersacher Clintons, Donald Trump, erheitert über die Uneinigkeit im demokratischen Lager.

„Ich möchte mich dafür bedanken, dass er ehrlich gewesen ist“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Prescott Valley im Bundesstaat Arizona unter Hinweis auf die Äußerungen des Ex-Präsidenten. „Ich wette, dass er in der vergangenen Nacht durch die Hölle gegangen ist“, fügte Trump hinzu. „Aber ehrlich, er ist schon viele Nächte mit Hillary durch die Hölle gegangen.“