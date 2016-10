Juncker zeigt sich wegen CETA zuversichtlich

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich vor einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zuversichtlich gezeigt, dass das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada (CETA) in Kraft tritt. Er glaube, dass ein Abkommen mit einer Erklärung erreicht werde, die den Bedenken aller Mitgliedsstaaten Rechnung trage, sagte Juncker heute im EU-Parlament in Straßburg.

Juncker betonte, er sei „kein blinder Verfechter des Freihandels“, der Handel schaffe aber Arbeitsplätze. So habe das Freihandelsabkommen der EU mit Südkorea 210.000 Arbeitsplätze in Europa geschaffen. „Wir müssen sicherstellen, dass der Vertrag mit Kanada nach einigen Monaten in Kraft tritt“, sagte Juncker.

Der EU-Kommissionspräsident sprach sich außerdem für einen Schutz der europäischen Industrie, vor allem der Stahlindustrie, aus. Man könne sonst gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber den Arbeitenden kaum erklären, dass die EU Handelsgespräche eröffne. Unter den EU-Staaten sei die Ansicht über die Instrumente der EU zur Verteidigung ihrer Handelsinteressen gespalten, so Juncker. Zwölf EU-Staaten seien für eine Verstärkung der Instrumente, zwölf dagegen.