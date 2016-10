Bankenaufsicht stellt Geschäftsmodell der Banken infrage

Der Chef der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), Andrea Enria, stellt das traditionelle Geschäftsmodell der Banken infrage. Angesichts der technologischen und finanziellen Innovationen sollte es gründlich überdacht werden. „Ich glaube, wir werden eine Debatte über das Bankengeschäft starten müssen“, sagte Enria auf der siebenten FMA-Aufsichtskonferenz heute in Wien.

Eines der Hauptproblem für die Banken seien derzeit die notleidenden Kredite (NLP). So betrage der durchschnittliche Anteil der notleidenden Kredite in der EU 5,5 Prozent nach sieben Prozent vor drei Jahren. Das sei aber noch immer dreimal hoch wie etwa in den USA.

Kreditvergabe gestört

Für große Banken in der EU liege der Anteil unter vier Prozent, für kleinere Institute bei fast 25 Prozent. In zehn Mitgliedsstaaten liege der Anteil über zehn Prozent. In Summe machten die notleidenden Kredite in Europa über eine Billion Euro aus. Auch unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen wären es noch immer 600 Mrd. Euro.

Das sei mehr, als alle Banken seit 2011 an Kapital aufgenommen hätten, mehr als sechsmal so viel, wie der europäische Bankensektor jährlich Gewinne mache, und mehr als das Doppelte der Kreditneuvergabe. Das bedeute, dass der Kreditvergabebereich gestört sei und sich die Geldpolitik in unbekanntes Terrain bewegen müsse, um weiter Liquidität für wirtschaftliche Aktivitäten zur Verfügung stellen zu können.

Schelling: Keine weiteren Staatsgelder für Banken

Auch Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sprach das Problem der notleidenden Kredite an. Er wehrte sich aber strikt dagegen aus, zur Lösung der noch immer bestehenden Probleme neue Staatsgelder in den Bankensektor zu pumpen. Das Problem der notleidenden Kredite müsse rasch angegangen werden. Alleine werde es sich nicht lösen.