Rolling Stones deuten Veröffentlichung von Album an

Die Rolling Stones wollen offenbar morgen ein neues Album herausbringen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter deuteten die britischen Altrocker eine Veröffentlichung morgen an - es könnte das erste Studioalbum der Stones seit „A Bigger Bang“ von 2005 sein. Details nannte die Band nicht. Berichten zufolge dürfte das neue Album aber eine Sammlung von Klassikern des Chicago Blues enthalten.

Der US-Produzent Don Was, der viele Jahre mit den Rolling Stones zusammengearbeitet hatte, hatte kürzlich berichtet, die Band um Mick Jagger und Keith Richards habe eine Reihe von Klassikern des Chicago Blues aufgenommen.

Der französischen Zeitung „Le Figaro“ hatte Was gesagt, die Stones hätten die Lieder an nur drei Tagen eingespielt. Mittels einer einfachen Studioausstattung hätten sie versucht, einen authentischen Sound zu erzeugen. Auch der Stargitarrist Eric Clapton, der in einem benachbarten Studio gearbeitet habe, habe an den Aufnahmen teilgenommen.