Erste Schwangere mit Zika in Österreich

In Österreich gibt es den ersten Fall einer Schwangeren, die sich mit dem Zika-Virus infiziert hat. Die Infektion wurde im Wiener AKH diagnostiziert, laut „Salzburger Nachrichten“ steckte sich die Frau in der Karibik an.

