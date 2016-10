VfGH: Schnizer bleibt bei seiner „persönlichen Meinung“

Verfassungsrichter Johannes Schnizer unterzeichnet die von der FPÖ geforderte Unterlassungserklärung nicht. „Herr Dr. Johannes Schnizer hat - wie aus seinen Stellungnahmen auch hervorgegangen ist - gegenüber dem ‚Falter‘ und in der ZIB2 seine persönliche Meinung zum Ausdruck gebracht“, teilte sein Anwalt heute dem FPÖ-Anwalt Michael Rami mit. Das knapp gehaltene Schreiben liegt der APA vor.

Schnizers Rechtsvertreter Michael Pilz betont in dem aus drei Sätzen bestehenden Schriftsatz, dass Schnizer weder der FPÖ, dem Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer noch Parteichef Heinz-Christian Strache rechtswidriges Handeln unterstellt habe. Pilz und Schnizer betrachten die Angelegenheit damit als erledigt.

Entschuldigung bei Richterkollegen

Wie Pilz erläuterte, habe Schnizer seine persönliche Meinung geäußert, also eine Wertung eines Sachverhalts vorgenommen. Der Sachverhalt selbst, die umfangreiche Anfechtungsschrift der FPÖ, sei unumstritten, so Pilz. Schnizer hatte in der ZIB2 gesagt: „So etwas kann man nicht in einer Frist von einer Woche vorbereiten, meiner Einschätzung nach - aber vielleicht täusche ich mich.“

Am Montag hatte sich Schnizer bei seinen Richterkollegen am Verfassungsgerichtshof (VfGH) entschuldigt und erklärt, warum er die Aufhebung der Bundespräsidentstichwahl öffentlich verteidigt hatte, räumte aber ein, er habe sich „über dieses Anliegen hinaus zu Äußerungen hinreißen lassen, die ich jetzt als großen Fehler betrachte“.