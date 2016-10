Polen: Regierungschefin rückt von Abtreibungsverbot ab

Nach Massenprotesten gegen ein fast totales Abtreibungsverbot hat sich Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo von dem umstrittenen Gesetzentwurf distanziert.

Die Regierung arbeite nicht an einer Änderung der in Polen geltenden Vorschriften für Schwangerschaftsabbrüche, sagte die nationalkonservative Politikerin gestern laut Kathpress nach einer Kabinettssitzung in Warschau.

Bürgerinitiative: Fünf Jahre Haft für Abtreibung

Es handle sich um den Gesetzesentwurf einer Bürgerinitiative, betonte sie. Das Parlament hatte den von rund 450.000 Bürgern unterschriebenen Antrag mit großer Mehrheit zur Beratung an den zuständigen Ausschuss verwiesen. Der Entwurf sieht bis zu fünf Jahre Haft für schwangere Frauen vor, die abtreiben lassen - außer, das Leben der Schwangeren ist in Gefahr.

Szydlo hatte Ende März angesichts der beginnenden Unterschriftensammlung für die Volksinitiative angekündigt, sie unterstütze ein Abtreibungsverbot. Am Montag hatten in Polen mehrere Zehntausend Menschen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes protestiert.

Erlaubnis schon jetzt nur in Ausnahmefällen

Gegenwärtig sind in Polen Schwangerschaftsabbrüche in drei Ausnahmefällen erlaubt: wenn die Gesundheit der Frau gefährdet ist, wenn sie vergewaltigt wurde oder wenn eine irreversible schwere Schädigung des Fötus festgestellt wurde. Die katholischen Bischöfe sprachen sich für ein Abtreibungsverbot aus. Sie lehnen jedoch eine Bestrafung von Frauen, die abgetrieben haben, ab.