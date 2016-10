Tennis: Kranker Thiem sagt für Schanghai ab

Für Dominic Thiem läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Nachdem Österreichs Nummer eins gestern in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Peking am Deutschen Alexander Zverev gescheitert war, sagte er wegen einer Verkühlung für das Masters-1000-Turnier kommende Woche in Schanghai ab. Das erhoffte Saisonfinale der besten acht Spieler des Jahres in London wird für Thiem damit nur noch schwer zu erreichen sein.

