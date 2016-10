Massenevakuierung geplant

Der Hurrikan „Matthew“ stürmt auf die US-Küste zu. Noch am Mittwoch erreicht der verheerende Wirbelsturm die Bahamas, am Donnerstag dürfte er die Ostküste des US-Bundesstaates Florida streifen. Behörden riefen zu Massenevakuierungen auf. In Haiti hinterließ „Matthew“ eine Spur der Verwüstung, mehrere Menschen starben - das Ausmaß der Schäden in dem verarmten und vom Erdbeben 2010 noch schwer geschädigten Karibik-Staat ist noch gar nicht abschätzbar. Internationale Hilfe ist bereits angelaufen.

Lesen Sie mehr …