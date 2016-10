CETA: Juncker will Österreich entgegenkommen

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker will Österreich im Streit über das EU-Kanada-Handelsabkommen CETA entgegenkommen. Die EU-Kommission wolle noch heute eine verbindliche Erklärung mit Kanada finalisieren, die Österreichs Bedenken Rechnung trage, sagte Juncker nach einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in Straßburg. Kern will den Text noch abwarten.

Juncker habe Verständnis für Österreichs Punkte geäußert, sagte Kern nach dem Treffen mit dem EU-Kommissionspräsidenten. „Aber es ist jetzt verfrüht zu sagen, dass wir uns auf etwas geeinigt haben.“

Kern prüft Text

Der EU-Kommissionschef zeigte sich nach dem Treffen mit Kern optimistischer. „Es gibt keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Kommission“, so Juncker. „Wir sind dabei, eine interpretative Erklärung mit den Kanadiern auszuarbeiten.“ Diese entspreche der Erwartungshaltung Österreichs, etwa dass die Daseinsvorsorge von CETA nicht betroffen sei, und Ähnliches, sagte Juncker.

Kern kündigte an, er werde den Text prüfen und das SPÖ-Präsidium mit dem Ergebnis befassen. „Wenn das nicht wirklich so kommt verbindlich - es darf keine Erklärung im Konjunktiv sein -, dann werden wir dem Abkommen nicht nähertreten können. Wenn das so kommt, werden wir noch ein SPÖ-Präsidium und einen Regierungsbeschluss haben“, sagte der Bundeskanzler.