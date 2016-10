Erklärung wohl nur Frage von Stunden

„Es gibt keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Europäischen Kommission“, so Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in Straßburg. Noch am Mittwoch soll die - rechtlich verbindliche - Zusatzerklärung zum CETA-Abkommen mit der kanadischen Delegation ausgehandelt werden. „Was wir da als Vorschlag einbringen, entspricht genau den Erwartungen der österreichischen Bundesregierung“, so Juncker. Kern gab sich optimistisch-abwartend.

Lesen Sie mehr …