Imagekampagne: EU erwägt Interrail-Lotterie

Die EU versucht sich in einer Imagekampagne der etwas anderen Art: Um Jugendlichen das Zusammengehörigkeitsgefühl in Europa näherzubringen, erwägt Brüssel, Interrail-Reisen für Jugendliche gratis zu ermöglichen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber hatte die Idee eines Gratistickets zum 18. Geburtstag für jeden EU-Bürger Mitte September auf den Tisch gebracht. Verkehrskommissarin Violeta Bulc griff den Vorschlag nun auf - wenn auch in abgespeckter Form: Sie kann sich eine Interrail-Lotterie für junge Europäer vorstellen.

