Neue Spannungen in Srebrenica nach Bürgermeisterwahl

Nach den Lokalwahlen in Bosnien-Herzegowina hält die Ungewissheit über den künftigen Bürgermeister der früheren muslimischen Enklave Srebrenica an. Die Spannung nahm zu, nachdem sich in das Ringen um den Wahlsieg auch die Polizei eingemischt hatte. Laut bosnischen Medienberichten hat eine bosnisch-serbische Sonderpolizeieinheit die Überwachung der Wahlzettel übernommen.

Wie das Internetportal Klix berichtete, sei der Ankunft der Polizisten die Information vorausgegangen, dass außerhalb der städtischen Wahlkommission ein Sack mit Wahlzetteln gefunden worden sei.

Nermin Alivukovic, Leiter der städtischen Wahlkommission, konnte die Information nicht bestätigten, zeigte sich Medien gegenüber allerdings entschlossen, eine weitere Auszählung von Wahlzetteln der gesamtstaatlichen Wahlkommission zu überlassen. Auch nach Ansicht anderer Mitglieder der Wahlkommission von Srebrenica ist die Situation völlig ungewöhnlich und nicht in Einklang mit dem Wahlgesetz.

Die staatliche Wahlkommission hatte gestern Abend eine Neuauszählung von Wahlzetteln aus fünf Wahllokalen genehmigt, in denen es angeblich Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll.