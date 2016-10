Brüssel: Terrorermittlungen nach Angriff auf Polizisten

Nach einem Messerangriff auf zwei Polizisten in Brüssel ermitteln die Behörden wegen Terrorverdachts. Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft habe die Ermittlungen an sich gezogen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte die beiden Beamten heute Früh attackiert. Eines der beiden Opfer wurde am Hals verletzt, das andere im Bauchbereich. Beide sind nicht in Lebensgefahr. Eine weitere Polizeipatrouille schoss dem Angreifer ins Bein und überwältigte ihn. Er befindet sich ebenfalls nicht in Lebensgefahr. Weder seine Identität noch sein Motiv seien bisher bekannt.