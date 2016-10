WM-Qualifikation: Wales straft Statistiken Lügen

Österreich gegen Wales, das war in der Vergangenheit meist eine erfolgreiche Angelegenheit für Rot-Weiß-Rot. Vor dem morgigen Duell in der WM-Qualifikation (20.45 Uhr, live in ORF eins) sind die Vorzeichen jedoch andere. Die Waliser befinden sich nicht erst seit dem Semifinal-Einzug bei der EM 2016 im Erfolgshoch und strafen alle Statistiken Lügen.

