Syrien: Russland und USA reden wieder

Zwei Tage nach dem Abbruch der Syrien-Gespräche haben die Außenminister der USA und Russland wieder Kontakt aufgenommen. Sergej Lawrow und John Kerry hätten telefoniert, teilte das russische Außenministerium heute mit.

Zu den Themen gehörten neben der Lage in Syrien auch die Krise in der Ukraine sowie Nordkorea. Das Gespräch sei auf Bitten der Regierung in Washington zustande gekommen. Die USA brachen die Syrien-Gespräche über die Umsetzung einer Feuerpause am Montag mit dem Vorwurf ab, Russland halte sich nicht an seine Zusagen. Die Regierung in Moskau wies das zurück.

Ayrault will in Moskau und Washington vermitteln

Im Ringen um eine Feuerpause im syrischen Aleppo reist unterdessen Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault morgen nach Moskau und am Freitag nach Washington. Dabei werde es um den Plan Frankreichs gehen, eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats zu erreichen, teilte das Außenministerium in Paris mit. Russland hatte Frankreichs UNO-Resolution für eine Feuerpause in Aleppo abgelehnt.

Neben Frankreich ist auch die deutsche Regierung derzeit bemüht, die abgebrochenen Gespräche zwischen Russland und den USA im Syrien-Konflikt wieder in Gang zu bringen. Eine Verständigung oder Absprache zwischen Russland und den USA sei Voraussetzung für ein Ende der Gewalt in dem Land, machte der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Martin Schäfer, klar. Allerdings sei derzeit auf Moskauer Zusagen kein Verlass, kritisierte der Russland-Beauftragte der deutschen Regierung, Gernot Erler (SPD).

UNO: Hilfskonvoi durch Luftangriff zerstört

Der Angriff auf einen Hilfskonvoi nahe Aleppo mit mehr als 20 Toten, der als einer der Anlässe des Gesprächsabbruchs zwischen Russland und den USA gilt, erfolgte nach Erkenntnissen von UNO-Experten unterdessen definitiv aus der Luft.

„Ich kann bestätigen, dass der Konvoi bombardiert wurde“, sagte Lars Bromley vom Satellitenbeobachtungsprogramm der Vereinten Nationen (UNOSAT) in Genf. „Unsere Analyse hat ergeben, dass es ein Luftangriff war.“ Bromley berief sich auf die Auswertung von Satellitenaufnahmen, die das US-Außenministerium den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt hatte.