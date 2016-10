Tennis: Wiener Stadthalle lockt mit Prolog

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle beginnen heuer am 23. Oktober erstmals mit einem „Prolog“. Noch vor dem Start des Hauptbewerbs kämpfen sechs Tennisstars in einem Blitzturnier, in dem lediglich Match-Tiebreaks gespielt werden, um ein Preisgeld von 250.000 Dollar. Neben Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem wird auch ein ehemaliger Superstar aufschlagen.

