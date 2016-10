Hunderttausend bei Kundgebungen

Die umstrittene Verschärfung des Abtreibungsgesetzes in Polen steht vor dem Aus. Ein Parlamentsausschuss empfahl den Abgeordneten Mittwochabend, der Gesetzesvorlage nicht zuzustimmen. Die Initiative „Stoppt Abtreibungen“ sah ein Totalverbot von Schwangerschaftsabbrüchen sowie Haftstrafen für Frauen und Ärzte vor. Das Vorhaben stieß auf heftige Kritik - am Montag waren hunderttausend Menschen in ganz Polen dagegen auf die Straßen gegangen.

