Startschuss für verstärkte EU-Grenzschutzbehörde

Die wegen der Flüchtlingskrise verstärkte EU-Behörde für Grenz- und Küstenschutz nimmt morgen ihre Arbeit auf. Den Startschuss gibt EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos bei einer Pressekonferenz im bulgarischen Kapitan Andreewo an der Grenze zur Türkei und Griechenland. An ihr nimmt auch Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow teil.

Die Behörde geht aus der bisherigen EU-Grenzagentur Frontex hervor und hat weiter ihren Sitz in Warschau. Sie erhält in den kommenden Monaten eine ständig bereitstehende Reserve von 1.500 Grenzschützern, die in Krisensituationen schnell an die EU-Außengrenzen geschickt werden können. Mitgliedsstaaten können nach dem neuen Frontex-Mandat auch verpflichtet werden, Hilfe der Behörde bei der Grenzsicherung anzunehmen.