„Profiler“ hilft bei Schulsuche

270 Volksschulen gibt es in Wien, die Auswahl überfordert viele Eltern. Gerhard Patzner will sie unterstützen, er arbeitet als „Schul-Profiler“ und hilft Eltern, die perfekte Schule für ihre Kinder zu finden - über hundert in den vergangenen zwei Jahren.

