Formel 1: Hamilton gibt sich kämpferisch

Lewis Hamilton hat sich nach der Enttäuschung zuletzt in Malaysia für den Grand Prix von Japan am Sonntag in Suzuka (7.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) viel vorgenommen. „Es ist nicht wichtig, wie man fällt, sondern wie man wieder aufsteht“, so der Weltmeister, der sich zuversichtlich gibt, das WM-Duell mit seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg noch zu seinen Gunsten entscheiden zu können.

Mehr dazu in sport.ORF.at