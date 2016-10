Brüssel: Messerattacke auf Polizisten offenbar Terrorakt

Ein belgischer Ex-Soldat hat heute offenbar aus terroristischen Motiven zwei Polizisten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Bei dem Täter handle es sich um den 43-jährigen Belgier Hicham D., so die belgische Staatsanwaltschaft. Er verletzte die Polizisten an Hals und Bauch und wurde danach von einschreitenden Beamten angeschossen und am Bein verletzt.

Ein Sprecher der auch für Terrordelikte zuständigen Generalstaatsanwaltschaft sagte, die Justiz habe „Hinweise“, die auf eine terroristische Tat schließen ließen.

Zuerst hatte sich die Staatsanwaltschaft von Brüssel um den Fall gekümmert, da die Behörden zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgegangen waren. Deren Angaben zufolge attackierte der Angreifer die beiden Beamten während einer Kontrolle auf einer Hauptstraße der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek. Er verletzte einen von ihnen am Hals und einen am Bauch. Die Polizisten - ein Mann und eine Frau - waren aber nicht in Lebensgefahr.