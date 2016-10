Russland stoppt Zusammenarbeit mit USA in Atomforschung

Angesichts der Spannungen zwischen Russland und den USA setzt Moskau ein Abkommen mit den USA zur Zusammenarbeit in der Atom- und Energieforschung aus. Als Grund gab Moskau heute unter anderem die mehrfach verlängerten Sanktionen der USA wegen der Ukraine-Krise an. In dem Abkommen von 2013 wird etwa die wissenschaftliche Kooperation zur friedlichen Nutzung der Atomenergie geregelt.

Im Kontext der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und den USA im Syrien-Konflikt hatte Moskau bereits am Montag mit einer ähnlichen Begründung die vereinbarte Vernichtung von atomwaffenfähigem Plutonium ausgesetzt. Moskau und Washington hatten 2000 ein Abkommen unterzeichnet, das beide Seiten verpflichtet, jeweils 34 Tonnen hochradioaktives Plutonium zu entsorgen oder zu entschärfen. Konkret wirft Russland den USA vor, sich nicht an die Abmachung zu halten.