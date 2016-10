Bregenzer gewinnen Staatspreis für Architektur

Die Bregenzer Architekten Elmar Ludescher und Philip Lutz sind mit dem Staatspreis für Architektur ausgezeichnet worden. Sie überzeugten in der Sparte Gewerbe mit einem Weingut in Spitz an der Donau. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Wirtschaftsministerium vergeben.

