Mollige als Elite der Evolution

Mollige mit mangelndem Selbstwertgefühl dürfen sich selbst ab nun anders sehen: Eine neue Studie belegt, dass viele unter ihnen deswegen mit Hüftspeck kämpfen, weil sie von der Evolution gnadenlos auf Überleben programmiert sind, wenn andere keine Chance mehr haben. Ebenso erstaunlich wie die Erkenntnis waren die Methoden der Wissenschaftler: Der schlagende Beweis gelang ihnen am „All you can eat“-Buffet. Außerdem weiß nun auch jeder, wann er oder sie allein schuld am eigenen Übergewicht ist.

