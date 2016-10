RHI fusioniert mit Magnesita

Der österreichische Industriezulieferer RHI schließt sich mit seinem brasilianischen Konkurrenten Magnesita zusammen und verlegt seinen Sitz in die Niederlande. Die Aktie des gemeinsamen Unternehmens RHI Magnesita solle künftig in London notiert werden, teilte RHI in der Nacht auf heute mit. RHI werde einen kontrollierenden Anteil von mindestens 46 Prozent und bis zu 50 Prozent plus eine Aktie an Magnesita kaufen und dafür 118 Millionen Euro in bar sowie 4,6 Millionen neue Aktien von RHI Magnesita bezahlen. Verkäufer seien die Magnesita-Aktionäre GP und Rhône. Danach werde es ein öffentliches Kaufangebot an alle anderen Magnesita-Aktionäre zu denselben Bedingungen geben.

Beide Firmen stellen feuerfeste Materialien für die Schwerindustrie her. Bis zum Abschluss der Transaktion, der für 2017 erwartet werde, sollten RHI und Magnesita eigenständig und unabhängig bleiben. RHI machte 2015 einen Umsatz von 1,753 Milliarden Euro, Magnesita von 1,013 Milliarden Dollar, umgerechnet gut 900 Millionen Euro.