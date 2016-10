Kopf stellt sich bei E-Voting gegen eigene Partei

Der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP) stellt sich gegen Pläne seiner Partei, E-Voting einzuführen. Gegenüber der „Presse“ (Donnerstag-Ausgabe) sagte er: „Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass die Voraussetzungen für eine Stimmabgabe - freier Wille, Sicherheit - da so gegeben sind.“

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka hatte sich zuletzt einmal mehr dafür ausgesprochen, E-Voting in einem ersten Schritt für Auslandsösterreicher einführen, und zwar bei der übernächsten Nationalratswahl. Bei einer erfolgreichen Premiere könnte man dann das Wählen via Internet auch im Inland etablieren, so der Fraktionschef.