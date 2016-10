Asylverordnung „höchstens für ein paar Tage“

Setzen sich die bisherigen Flüchtlingszahlen fort, wird die Sonderverordnung im Asylwesen heuer höchstens ein paar Tage in Kraft sein, wenn überhaupt. Davon ging Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in Interviews mit „Tiroler Tageszeitung“ und Ö1-Morgenjournal aus. Zu dieser Einschätzung bewegt ihn, dass in den ersten neun Monaten 28.298 Anträge zugelassen worden seien und man damit noch ein Stück von der gewählten Obergrenze von 37.500 Ansuchen entfernt sei.

Die Stellungnahmen aus der gestern zu Ende gegangenen Begutachtung will der Innenminister im Einklang mit dem Koalitionspartner noch in die Verordnung einarbeiten. Ab November sollte sie dann für den Fall der Fälle zur Verfügung stehen. Ab wann es die Verordnung brauchte, wollte Sobotka nicht einschätzen. Er tritt ja dafür ein, sie schon vor Erreichen der 37.500 Anträge in Kraft zu setzen. Allerdings ist für ihn auch ein vorläufiger Verzicht vorstellbar.

„Land für bankrottreif erklärt“

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte die Regierungsverordnung gestern Abend erneut verteidigt. Es gehe schließlich nicht um die kurzfristige Aufnahme von Flüchtlingen, sondern um deren langfristige Integration. „Aus diesem Gesamtbild heraus bin ich überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war“, sagte er. Die Notverordnung, deren Begutachtungsfrist gestern Nacht endete, war scharf kritisiert worden.

Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International, bezeichnete diese bei einer Podiumsdiskussion zum Thema als „menschenrechtliche Bankrotterklärung“. „Da bleibt einem die Spucke weg, wenn man liest, wie ein funktionierendes Land für bankrottreif erklärt wird.“ Davon sei Österreich „meilenweit entfernt“.