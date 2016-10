Fusion mit brasilianischem Konkurrenten

Aus RHI wird RHI Magnesita: Der börsennotierte Industrieausrüster RHI mit Wurzeln in der Obersteiermark fusioniert mit der brasilianischen Magnesita, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Beide Unternehmen sind spezialisiert auf Feuerfestprodukte für die Schwerindustrie. Mit dem Schritt verabschiedet sich das Unternehmen, das über 30 Standorte weltweit betreibt und in 180 Länder liefert, ein Stück aus Österreich. Die Aktie wandert nach London, der Hauptsitz in die Niederlande.



