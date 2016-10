„Cybathlon“: Wettkampf der Menschmaschinen in Zürich

Was Menschen mit Behinderung bereits heute mit Hilfe modernster Prothesen bewältigen können, soll ein besonderer Wettkampf am Samstag in Zürich zeigen: Beim ersten „Cybathlon“ gehen „Piloten“ aus 25 Ländern an den Start - darunter auch vier Teilnehmer aus Österreich.

Mehr dazu in science.ORF.at