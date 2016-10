Bewohner sollen Osten verlassen

Die syrische Armee rät allen Menschen, den Ostteil der Stadt Aleppo zu verlassen. Alle, die bleiben, würden sich ihrem „unausweichlichen Schicksal“ ergeben, hieß es in dem Appell. Laut UNO macht die militärische Präsenz an den Ein- und Ausgängen Ostaleppos ein Verlassen aber unmöglich. Während Bodentruppen in weitere Rebellengebiete der Stadt vordrangen, wurden die Luftangriffe überraschend eingestellt.

Lesen Sie mehr …