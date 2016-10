Gewalt im Vorfeld von Parlamentswahl

Vor der Parlamentswahl in Georgien am Samstag ist die Stimmung aufgeheizt. Der Urnengang der Ex-Sowjetrepublik im Südkaukasus gilt als Richtungswahl zwischen einer weiteren Annäherung an den Westen und der Glättung des komplexen Verhältnisses zu Russland. Die Parteienlandschaft gilt als extrem zersplittert, Prognosen zum Wahlausgang haben keine eindeutige Tendenz. Überschattet wurde die Wahl von einem mutmaßlichen Anschlag auf einen Oppositionspolitiker diese Woche und einem weiteren gewaltsamen Vorfall.

