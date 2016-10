Abschlussbericht Thema im Nationalrat

Im Hypo-U-Ausschuss schließt sich in den nächsten Tagen das allerletzte formale Kapitel: Der mehrere hundert Seiten starke Abschlussbericht wird veröffentlicht, am Mittwoch ist er Thema im Nationalrat. Das Papier enthält nun nicht mehr nur die wesentlichen Erkenntnisse aus über 140 Befragungen in eineinhalb Jahren Ausschuss, sondern auch die Berichte der sechs Parlamentsparteien mitsamt ihren Sichtweisen von Schuld und Unschuld am Hypo-Desaster. Damit ist die letzte Runde im „Schwarzer Peter“-Spiel zur Causa Hypo eröffnet.

