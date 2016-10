Seniorenrat fordert höheres Pensionsplus als im Gesetz

Der Seniorenrat fordert statt der gesetzlich vorgesehenen Pensionsanpassung um 0,8 Prozent nun 1,3 Prozent. Die beiden Präsidenten Ingrid Korosec (ÖVP) und Karl Blecha (SPÖ) begründeten ihre Forderung heute damit, dass im Gegensatz zu der um 0,8 Prozent gestiegenen Inflation der für die Senioren wichtige Mikrowarenkorb mit den täglichen Einkäufen um 1,3 Prozent teurer geworden sei.

Bundeskanzler Christian Kern, Sozialminister Alois Stöger (beide SPÖ) und Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hätten in Gesprächen schon Verständnis gezeigt, berichteten Blecha und Korosec in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Sie fordern nun aber von Schelling in den nächsten Tagen einen konkreten Vorschlag und dann „vertiefte Verhandlungen“.

Noch im Oktober wünschen sich Blecha und Korosec eine Einigung, weil noch heuer ein Beschluss im Parlament folgen müsse. Die gesetzlichen 0,8 Prozent will Blecha jedenfalls „nicht akzeptieren“. Die Mehrkosten wurden mit 200 bis 220 Millionen Euro beziffert.