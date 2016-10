FIFA: Nächster Vorstoß von Infantino

Erst am Montag hat FIFA-Präsident Gianni Infantino mit seinem Plan, künftig 48 Teams - statt bisher 32 - an einer WM teilnehmen zu lassen, für Aufregung gesorgt. Heute legte der 46-jährige Schweizer nach. So soll das Großereignis zudem in mehreren Ländern stattfinden. „Stand heute ist das ein fundamentaler Punkt für mich“, sagte Infantino.

